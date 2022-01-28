Фестиваль «Чеховские дни» стартовал в Санкт-Петербурге

28.01.2022
В программу мероприятия вошли выставка, музыкальный вечер, экскурсии и киносеансы. Об этом ТАСС рассказали организаторы.
Пятый фестиваль «Чеховские дни», организованный Библиотекой им. А.П. Чехова, начался 28 января. На открытии прошла творческая встреча с авторами постановки «Три сестры. Игра в солдатики» театра «Мастерская».
По словам организаторов, в этом году фестиваль посвящен не столько русскому классику, сколько его семье — у него были талантливые братья и сестра. Более того, организаторы изучили судьбы потомков писателя и драматурга.
Жителей и гостей Северной столицы приглашают также на выставку «Экие вы, Чеховы, талантливые!», музыкальный киновечер «Чехов. Джаз. Мультипликация» с участием трио под руководством композитора Павла Канторова, литературные чтения с участием заслуженного артиста РФ Артема Цыпина.
Кроме того, посетители фестиваля могут попасть на экскурсию по Литераторским мосткам, где увидят могилу брата писателя Александра Чехова, а также посмотреть картину 1927 года «Человек из ресторана» с племянником классика Михаилом Чеховым в главной роли
Фестиваль продлится до 31 января.