Парк развлечений по мультфильмам Миядзаки появится в Японии

Первый в мире парк развлечений по анимационным лентам культового японского режиссера откроется для посетителей осенью. Об этом сообщили в студии Ghibli.





Место заработает 1 ноября 2022 года в префектуре Айти, расположенной на острове Хонсю. Парк по мотивам произведений Хаяо Миядзаки разместится в городе Нагакуте, расположенном близ административного центра Нагои.





Дизайн-проект постройки разработали и представили еще в 2018 году. Согласно ему, парк будет разделен на пять тематических зон, где расположат кафе и аттракционы. Отдельную зону посвятят анимационной студии Ghibli, созданной в 1985 году режиссерами и сценаристами Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой. В этом разделе посетителям предложат выставку, площадки для игр и кинозал.





Территорию украсят в стиле популярных мультфильмов Миядзаки: «Мой сосед Тоторо» (1988), «Ведьмина служба доставки» (1989), «Принцесса Мононоке» (1997), «Унесенные призраками» (2001), «Ходячий замок» (2004).





Хаяо Миядзаки (род. в 1941 году) — режиссер, сценарист, продюсер, создатель манги, обладатель многочисленных премий (двух «Оскаров», «Золотого медведя», «Золотого льва» и др.).





Фото: кадр из мультфильма «Мой сосед Тоторо»