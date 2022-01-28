Сайт «Год Арсеньева.рф» за первый месяц работы посетили более 4 тысяч человек

Посещаемость портала, посвященного исследователю Уссурийского края, проанализировали в Музее истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.





За первый месяц работы сайт посетили более 4 тысяч пользователей. Чаще всего жизнью и деятельностью путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева интересовались жители Москвы, Петербурга и Краснодарского края. В первую десятку регионов также вошли Приморье, Хабаровский край, Новосибирская, Белгородская, Нижегородская, Мурманская и Оренбургская области.





Портал «Год Арсеньева.рф» создали сотрудники музея после выхода президентского указа о праздновании 150-летия исследователя. Он содержит биографические данные, лекции о разных сферах деятельности ученого, видеоэскурсию по его дому-музею во Владивостоке, макет передвижной выставки, методические рекомендации по проведению мероприятий в школах, фирменный знак «Года Арсеньева». Все материалы доступны для свободного просмотра и скачивания.





«Для существенной территории страны знания об Арсеньеве ограничиваются только хрестоматийными книгами и фильмом Акиры Куросавы "Дерсу Узала". Подробности его деятельности как исследователя и учёного для большой части населения очевидными не являются. Как только вышел указ, мы начали получать запросы от разных организаций и людей. Понимая, что этих запросов будет всё больше и больше, мы сделали этот сайт. Нам это было сделать несложно, потому что творчеством Арсеньева мы как музей его имени занимаемся долгие годы, и мы решили, почему бы не сделать все материалы общедоступными», — отметил руководитель Музея истории Дальнего Востока Виктор Шалай.





Материалы об исследователе скачали почти 800 раз. Больше всего пользователей интересовали биография Арсеньева, видеоэкскурсия по его дому-музею и лекции о его наследии. В дальнейшем на сайте планируют публиковать новости о мероприятиях в честь юбилея Арсеньева.





Фото: Автор неизвестен. Архивные материалы. Общественное достояние,

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