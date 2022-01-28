Ассоциация «Наследие и традиции» планирует стать узлом сети IPChain

28.01.2022
Ассоциация народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и традиции» намерена присоединиться к блокчейн-инфраструктуре IPChain. Об этом говорится в пресс-релизе организации.
Благодаря подписанному 27 января соглашению индустрия сможет урегулировать вопросы интеллектуальной собственности, а использование современных цифровых инструментов фиксации и оборота интеллектуальных прав оживит рынок традиционных искусств и ремесел.
Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский отметил, что и индустрия, и потребители страдают из-за обилия контрафакта. Из-за того, что вопросы интеллектуальной собственности должным образом не урегулированы, творцы зачастую не могут получить достойное вознаграждение за свой труд, а покупатели вместо оригинальной продукции приобретают дешевые подделки и серийные реплики.
«Подписание соглашения направлено на решение именно этой задачи — сделать правовую охрану и защиту прав максимально простой. Мы уверены, что соглашение закладывает основы современного, прозрачного и эффективного оборота интеллектуальных прав на оригинальные произведения, на типовые образцы росписей, объемных форм, технологии производства в сфере народных художественных промыслов», — отметил он.
В последние годы узлами и партнерами сети IPChain стали Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности, Суд по интеллектуальным правам (СИП) и многие другие организации.
Фото: пресс-служба