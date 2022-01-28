Худрук Театра имени Маяковского отмечает 50-летний юбилей

28.01.2022
Худрук Московского академического театра имени Владимира Маяковского режиссер Миндаугас Карбаускис, которому исполняется 50 лет, проведет юбилейный день рождения на репетиции спектакля «Господа Головлевы». Об этом рассказала ТАСС пресс-атташе театра Олеся Вартанова.
«Сегодня нашему худруку Миндаугасу Карбаускису исполняется 50 лет. Свой юбилей он отметит в рабочем режиме, репетируя будущую постановку — спектакль „Господа Головлевы“ по одноименному роману М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сам Карбаускис является и автором инсценировки. Премьера запланирована на 2022 год. Это особый год для Театра Маяковского, которому в октябре исполнится 100 лет», — рассказала собеседница агентства.
Миндаугас Карбаускис поставил в Театре Маяковского множество знаковых спектаклей, в числе которых «Таланты и поклонники» по комедии Александра Островского, «Кант», «Русский роман» и «Изгнание» по произведениям Марюса Ивашкявичюса, «Плоды просвещения» по пьесе Льва Толстого, «Обломов» по роману Ивана Гончарова, «Школа жен» по комедии Мольера.
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