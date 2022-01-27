Клэр Дейнс и Джесси Айзенберг станут супругами в новом сериале

Актеры сыграют в экранизации романа «Флейшман в беде» о паре, жизнь которой кардинально меняется после развода. Об этом пишет Deadline.





Американская актриса Клэр Дейнс («Ромео+Джульетта», «Родина») сыграет главную женскую роль в сериале по роману Тэффи Бродессер-Акнер «Флейшман в беде». Вместе с ней в проекте будет участвовать Джесси Айзенберг («Светская жизнь», «Добро пожаловать в Зомбилэнд»), которому досталась главная мужская роль. Каст дополнит Лиззи Каплан («Дрянные девчонки», «Иллюзия обмана 2»).





В центре сюжета окажутся супруги Тоби и Рэйчел. После развода он начинает познавать дэйтинг-приложения, а она оставляет экс-мужу детей и исчезает. Сначала Рэйчел, успешная и амбициозная женщина, наслаждается свободой. Однако со временем новая жизнь становится для нее проблематичной.





Тоби пытается все успеть: воспитывать детей, продвигаться по карьерной лестнице, встречаться с друзьями и общаться с многочисленными женщинами. Кроме того, он пытается разобраться, что же стало с его браком.





Производством шоу займется стриминговая платформа Hulu. Автор романа Тэффи Бродесссер-Акнер напишет сценарий сериала, а также выступит исполнительным продюсером. Вместе с ней продюсировать проект будут Сара Тимберман, Карл Беверли, Сюзанна Грант, Джонатан Дейтон и Валери Фэрис.





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