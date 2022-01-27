В Томском драмтеатре дебютирует спектакль «Взаперти» по пьесе Сартра

27.01.2022
Премьера постановки режиссера Артема Киселева состоится в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Премьерные показы «Взаперти» пройдут 9 и 10 февраля на сцене Томского драматического театра. Спектакль основан на пьесе Жан-Поля Сартра «За закрытыми дверями».
В прошлом году в театре прошла читка пьесы «За закрытыми дверями», из которой вырос спектакль. Создатели назвали его жанр «экзистенциальным хоррором».
В центре произведения — журналист Гарсен, состоятельная красавица Эстель и сотрудница почты Инесса. Незнакомые друг с другом люди оказываются запертыми в одной комнате после смерти. При жизни они совершили поступки, которые скрывают от «сокамерников». Герои не сразу понимают, почему они заперты вместе. Именно в этой пьесе звучит ставшая знаменитой фраза: «Ад — это другие».
Режиссер постановки — Артем Киселев, художник — Людмила Киселева. Роль Гарсена исполняет Антон Антонов, в роли Эстель — Аделина Бухвалова, в роли Инессы — Татьяна Темная.
В работе над проектом задействованы видеохудожник Дарья Омельченко и балетмейстер Екатерина Авдюшина. За световое оформление отвечает Андрей Долгих, за музыкальное оформление — Дмитрий Кравченко.
Фото: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=589592