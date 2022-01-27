Warner Bros. запустила работу над сиквелом Mortal Kombat

27.01.2022
Кинокомпания разрабатывает продолжение культовой франшизы, перезапущенной в прошлом году. Об этом сообщает Variety.
По данным издания, компании Warner Bros. и New Line запустили в производство второй фильм Mortal Kombat — киноадаптации популярной видеоигры о боевых искусствах. Отмечается, что сценарий к новой картине напишет создатель сериала «Лунный рыцарь» Джереми Слэйтер («Академия Амбрелла», «Изгоняющий дьявола»).
В апреле прошлого года вышел первый фильм Mortal Kombat, перезапустивший франшизу 1990-х годов. Его режиссером стал Саймон Маккуойд, который также выступил одним из продюсеров проекта. Несмотря на сложную ситуацию в киноиндустрии, связанную с пандемией, фильм сделал хорошую кассу, собрав в прокате около 84 млн долларов.
Постановщик заявил о заинтересованности в работе над сиквелом. Пока нет информации, кто станет режиссером новой картины.
Подробности сюжета и каст Mortal Kombat-2 пока не разглашаются. В первом фильме снялись Льюис Тан, Джо Таслим, Джессика Макнэми, Джош Лоусон, Хироюки Санада, Мехкад Брукс и другие актеры.
Кинокомпания пока не давала официального комментария.
Фото: pixabay