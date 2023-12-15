Известный бразильский певец Педро Энрике умер на сцене во время выступления

Бразильский госпел-певец Педро Энрике скончался во время своего выступления на сцене. Об этом информирует TMZ.





Молодому исполнителю было 30 лет. Инцидент произошел в среду, 13 декабря. Концерт в городе Фейра-де-Сантана проходил вечером. Артист начал петь свой хит Vai Ser Tão Lindo, но внезапно упал на сцену, потеряв сознание.





Трагичный момент засняли на камеры некоторые поклонники, после чего опубликовали кадры в Сети. На снимках видно, что Энрике взаимодействует со зрителями, а затем теряет равновесие. К нему сразу бросились на помощь.





По данным TMZ, исполнителя срочно доставили в ближайший госпиталь. В больнице медики констатировали его смерть. Позднее представители Энрике уточнили, что причиной его кончины стал обширный инфаркт.









Фото: YouTube