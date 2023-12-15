Умерла заслуженная артистка России Мадина Галимханова

15.12.2023

Умерла заслуженная артистка России Мадина Галимханова
Заслуженная артистка России Мадина Галимханова умерла на 81-м году жизни 14 декабря. Об этом сообщил Волгоградский музыкальный театр.

Галимханова также носила звание заслуженной артистки РСФСР. Артистка больше 50 лет посвятила Волгоградскому театру оперетты и Музыкальному театру. Экранный дебют Галимхановой состоялся в 1965 году. Актриса появилась в драме «Дни летные», где первую роль в кино сыграла и Вера Алентова.

На счету артистки более ста ролей. Родилась будущая звезда в 1943 году. В 1968-м окончила Московский государственный институт театрального искусства имени Луначарского. 

«Мадина Аюповна принадлежит к легендарному поколению мастеров, принесших заслуженную славу Волгоградскому музыкальному театру», — говорится в некрологе.

Бывшие коллеги отметили, что жизнь и судьба артистки представляют собой пример беззаветного и преданного служения любимому искусству.


Фото: Pixabay.com