Умерла заслуженная артистка России Мадина Галимханова

Заслуженная артистка России Мадина Галимханова умерла на 81-м году жизни 14 декабря. Об этом сообщил Волгоградский музыкальный театр.





Галимханова также носила звание заслуженной артистки РСФСР. Артистка больше 50 лет посвятила Волгоградскому театру оперетты и Музыкальному театру. Экранный дебют Галимхановой состоялся в 1965 году. Актриса появилась в драме «Дни летные», где первую роль в кино сыграла и Вера Алентова.





На счету артистки более ста ролей. Родилась будущая звезда в 1943 году. В 1968-м окончила Московский государственный институт театрального искусства имени Луначарского.





«Мадина Аюповна принадлежит к легендарному поколению мастеров, принесших заслуженную славу Волгоградскому музыкальному театру», — говорится в некрологе.





Бывшие коллеги отметили, что жизнь и судьба артистки представляют собой пример беззаветного и преданного служения любимому искусству.









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