Певица Лобода заявила, что не хочет терять аудиторию и продолжит петь на русском языке

15.12.2023
Украинская певица Светлана Лобода намерена продолжать писать и исполнять песни на русском языке. Об этом она рассказала в интервью ВВС News.
Исполнительница прокомментировала ситуацию с потерей аудитории, когда она решила перейти на украинский язык. Лобода отметила, что большая часть Украины говорит на русском. Артистка выступает перед аудиторией, которая говорит на этом языке и понимает его. С украинскими песнями дело обстоит иначе.
«Я буду продолжать писать песни на украинском и русском языках для русскоязычной аудитории, потому что она большая», — констатировала певица.
По словам Лободы, она не хочет терять русскоязычную аудиторию. Исполнительница добавила, что хотела бы записать трек на английском языке. Однако в процессе из-за «перфекционизма» ей приходится возвращаться к работе над произношением.
В начале декабря поклонники певицы обвинили ее в попытке усидеть на двух стульях, после того как она объявила новую песню на русском языке. При этом Лобода ранее обещала петь «только на родном украинском».
Фото: YouTube