УрФУ и Пушкинский музей отреставрируют картины из уральского собрания

Соглашение о сотрудничестве подписали ректор Уральского университета Виктор Кокшаров и директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.





Согласно договоренности, эксперты Пушкинского музея будут участвовать в реставрации полотен и установлении авторов зарубежных работ уральской коллекции, которые изучают сотрудники университета. Специалистов также пригласили присоединиться к проведению комплексной экспертизы и консультационной работе, добавили в Лаборатории экспертизы и реставрации Гуманитарного института УрФУ.





В состав собрания, которое изучают уральские ученые, входят «Мадонна с вуалью» XVI века (Нижнетагильский музей изобразительных искусств), «Портрет инфанты Изабеллы» XVII века (Ирбитский музей изобразительных искусств) и другие произведения.





Соглашение предполагает, что студенты из Екатеринбурга смогут проходить практику в Пушкинском музее. Кроме того, университет и музей смогут проводить совместные выставочные проекты и конференции. Учебное учреждение готово предоставить для их проведения несколько площадок.





Виктор Кокшаров отметил, что университет рассчитывает на организацию совместных музейных и преддипломных практик студентов-искусствоведов на конкурсной основе. Он также подчеркнул, что у сторон есть общие исследовательские интересы. Они будут взаимодействовать по проектам Уральского филиала ГМИИ и разрабатывать онлайн-курсы по истории искусств.





Фото: Ghirlandajo — собственная работа, CC BY-SA 3.0,

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