В Чебоксарах поставят спектакль по роману чувашского писателя

Впервые на сцене ТЮЗа имени Михаила Сеспеля появится постановка по произведению народного писателя Чувашии Михаила Юхмы «Кукушкины слезы». Об этом сообщили в пресс-службе театра.





Режиссером нового спектакля «Кукушкины слезы» стал заслуженный деятель искусств РФ Борис Манджиев. По его словам, поиск произведения для постановки был сложным. Выбор пал на роман Михаила Юхмы, который ни разу не появлялся на сцене. По мнению режиссера, автор вложил в произведение «всю чувашскую душу».





«Это история человека, который оторвался от своей родины. Как весенний листок, мотало его по свету. Что его ждет дома по возвращении? Чем родная земля ему ответит? Вот об этом наша история. Там есть место любви, размышлению, чувашской поэзии, фольклору», — отметил Борис Манджиев.





Спектакль адресован молодой аудитории. По словам режиссера, сверхзадача постановки — чтобы зрители почувствовали сопричастность к своему народу, берегли то, что имеют, и приумножали любовь.





К работе над постановкой постановщик привлек драматурга Михаила Башкирова, с которым неоднократно сотрудничал. Ему удалось найти «сценический язык для этого романа», подчеркнул режиссер.





Над спектаклем также работают художник-постановщик Анна Репина, композитор Аркадий Манджиев, режиссер по пластике Рамиза Мухаметшина, художник по костюмам Наталья Степанова, художник по свету Ильшат Саяхов.





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