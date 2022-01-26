В Музее космонавтики открылась выставка Альберта Пушкарева

В экспозицию вошли более 100 работ советского фотографа, специализировавшегося на съемках космической темы. Об этом сообщили в столичном музее.





Ретроспективная выставка «Альберт Пушкарев. Люди, техника, эпоха» будет работать в Музее космонавтики до 10 июля. Посетители увидят фотографии со стартов ракет и посадок экипажей, снимки кораблей и космических аппаратов, а также фотохронику отрасли и снимки космонавтов.





В экспозицию вошли фотографии из коллекции Музея космонавтики. Они представляют малую часть работ, созданных мастером, отметили в пресс-службе.





В музее обратили внимание на одну из последних фотографий членов экипажа «Союза-11». На ней изображены Виктор Пацаев и Владислав Волков, погибшие при посадке спускаемого аппарата на Землю в 1971 году. Другой важный снимок представляет ракету-носитель «Энергия» и корабль «Буран» на старте. Он сделан во время единственного успешного запуска многоразовой системы, которую разрабатывали в СССР в 1970-е годы.





Альберт Пушкарев увлекся фотографией, когда работал инженером и учился в аспирантуре. Сначала снимал службы быта, а с 1972 года начал снимать на космическую тему. Он запечатлел знаковые события в освоении космоса 1970-1980-х годов: запуски космических кораблей, возвращения космонавтов, подготовку к полетам, проводы на Байконуре, беспилотные старты на космодроме Плесецк и многое другое.





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