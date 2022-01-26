Студия Disney ответила на критику ремейка «Белоснежки»

В кинокомпании прокомментировали критические замечания актера Питера Динклэйджа по поводу стереотипного изображения людей низкого роста, пишет The Hollywood Reporter.

Disney не стремится усугублять стереотипные представления о людях маленького роста. Кинокомпания консультируется с их представителями, говорится в комментарии.

Чтобы избежать эксплуатации стереотипов из оригинального анимационного фильма, мы используем другой подход к этим семи персонажам... Мы с нетерпением ждем возможности поделиться чем-то еще, когда фильм будет запущен в производство после длительного периода разработки

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Disney.