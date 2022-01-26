Студия Disney ответила на критику ремейка «Белоснежки»

26.01.2022
В кинокомпании прокомментировали критические замечания актера Питера Динклэйджа по поводу стереотипного изображения людей низкого роста, пишет The Hollywood Reporter.
Disney не стремится усугублять стереотипные представления о людях маленького роста. Кинокомпания консультируется с их представителями, говорится в комментарии.
«Чтобы избежать эксплуатации стереотипов из оригинального анимационного фильма, мы используем другой подход к этим семи персонажам... Мы с нетерпением ждем возможности поделиться чем-то еще, когда фильм будет запущен в производство после длительного периода разработки», — заявили в Disney.
В работе над новой версией «Белоснежки» также участвуют консультанты по культуре, добавляет издание.
Ранее звезда «Игры престолов» уличил «Дисней» в трансляции стереотипов в отношении людей низкого роста. По его словам, в чем-то студия пытается быть прогрессивной, однако продолжает пересказывать устаревшую историю о семи гномах. Выбор латиноамериканской актрисы на главную роль не имеет смысла, пока сохраняются стереотипы о «маленьких людях», подчеркнул Питер Динклэйдж. Он призвал компанию задуматься.
Главную роль в очередном ремейке «Белоснежки и семи гномов» исполнит Рейчел Зеглер («Вестсайдская история»). Каст дополнят Галь Гадот («Красное уведомление») и Эндрю Бернап («Свободная комната»).
Режиссер проекта — Марк Уэбб (последняя трилогия о Человеке-пауке), сценарист — Эрин Крессида Уилсон («Девушка в поезде»), композитор — Джастин Пол («Ла-Ла Ленд»).
Фото: кадр из сериала «Игра престолов»