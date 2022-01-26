26.01.2022
4 февраля на телеканале «Россия» состоится премьера международного хита «Возможно всё!». Это юмористическое пятничное шоу, в котором звезды проходят невероятные и смешные испытания. Об этом говорится в подготовленном к премьере пресс-релизе.
К четырем лучшим комедийным артистам — Тимуру Родригезу, Надежде Ангарской, Яне Кошкиной и Денису Косякову — присоединятся смелые и непредсказуемые юмористы, певцы, шоумены, телеведущие: Михаил Галустян, Глюк’оZа, Валерия, Иосиф Пригожин, Dava, Евгений Папунаишвили, Оскар Кучера, Родион Газманов, Андрей Ургант, Любовь Успенская, Екатерина Скулкина, Наталья Медведева, Мария Кравченко, Алексей Воробьев, Митя Фомин, Виктор Логинов, Анна Семенович, Светлана Мастеркова, Анатолий Цой, Юлианна Караулова, Денис Клявер и другие.
В каждом выпуске шоу 4 постоянных участника и 4 гостя объединяются в одну команду, которая поступает в распоряжение ведущего и выполняет его интригующие задания.
К играм привлекаются зрители в студии и телезрители всей страны.
Фото: пресс-служба