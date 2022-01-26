Дуэйн Джонсон рассказал о съемках фильма по игре

26.01.2022
Американский актер поделился творческими планами и секретами тренировок в интервью с Men’s Journal.
Дуэйн «Скала» Джонсон планирует снять фильм по популярной видеоигре. Он не уточнил, какая игра будет экранизирована, поскольку связан условиями контракта. Анонс картины выпустят в этом году, добавил актер.
По словам Джонсона, он давно является поклонником Madden (игра-симулятор американского футбола). Однако он не стал уточнять, будет ли новый фильм связан с ней. Артист подчеркнул, что планируется снять фильм по одной из самых масштабных и востребованных игр, которой он увлекался на протяжении нескольких лет. Он выразил уверенность в том, что экранизация понравится поклонникам игры и другим геймерам.
Комментаторы предположили, что речь может идти о съемках картины по игре Call of Duty. Однако подтверждений этой версии пока нет.
Ранее сообщалось, что Дуэйн Джонсон сыграет в кинокартине вместе с Крисом Эвансом, известным по роли Капитана Америки в киновселенной Marvel. Их совместным проектом станет комедийный рождественский боевик Red One («Красный»), производством которого занимается Amazon Studios.
Создатели фильма пока не раскрывают подробности сюжета. Известно, что режиссером выступает Джейк Кэздан («Сильверадо»), а сценаристом — Крис Морган («Форсаж 5»). Джонсон также значится среди исполнительных продюсеров проекта.
Фото: кадр из фильма «Зубная фея»