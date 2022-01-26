Экспедиция Института археологии РАН исследовала поселение XI–XIII веков под Калининградом

Экспедиция Института археологии РАН исследовала поселение второй половины XI — первой половины XIII века на территории Калининградской области, которое существовало в «позднеязыческое время» — период между эпохой викингов и началом крестового похода в Пруссию Тевтонского ордена. Об этом говорится в пресс-релизе.

Это первое поселение, археологические раскопки на котором показали, что племена пруссов задолго до принудительной христианизации имели устойчивые торговые и культурные связи с Древней Русью, уже принявшей в то время христианство.





«Исследование селища Привольное-1 открывает новую главу в истории Калининградской области. Традиционно считается, что прусские племена до прихода на эту территорию Тевтонского ордена испытывали сильное влияние германских племен, в первую очередь скандинавов, с которыми их связывали матримониальные, торговые и культурные связи. Новые находки, причем в непотревоженном культурном слое поселения, указывают на взаимодействие жителей полуострова с Древней Русью. Дальнейшие раскопки помогут установить, какими были отношения между этими двумя географически удаленными территориями, и не исключено, что контакты между древними пруссами и Русью были более интенсивными, чем это представлялось ранее», — сказал руководитель раскопок, научный сотрудник ИА РАН Ярослав Прасолов.





Археологический памятник, получивший название «Селище Привольное-1», был открыт отрядом археологической экспедиции ИА РАН под руководством Константина Скворцова в 2016 году, во время археологических разведок в Зеленоградском районе Калининградской области.





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