В Екатеринбурге представят оперу о Стиве Джобсе

Театр «Урал. Опера. Балет» первым в России поставит спектакль The ®evolution of Steve Jobs об основателе компании Apple. Об этом изданию It’s My City сообщили в пресс-службе учреждения.





Екатеринбургский театр оперы и балета планирует выпустить одноактную постановку осенью 2022 года. Премьеру назначили на 8 сентября.





Опера The ®evolution of Steve Jobs создана американским композитором Мейсоном Бейтсом по заказу Оперы Санта-Фе в 2017 году. Она основана на биографии Стива Джобса (1955-2011). В настоящее время обсуждается, кто станет режиссером и художником постановки в уральском театре.





В пресс-службе театра «Урал. Опера. Балет» объяснили выбор спектакля тем, что стараются включать в репертуар не только классику, но и новые произведения, не знакомые екатеринбургской и даже российской аудитории. Театр постоянно ищет что-то новое. В этом сезоне он представит оперу о Стиве Джобсе, а также «Черевички» П.И. Чайковского.





Проект постановки представят в феврале. К этому времени решат вопрос о том, кто займется работой над оперой. Зрителям покажут концепцию оперы. Аудитории предоставят возможность решать, как долго спектакль останется в репертуаре Екатеринбургского театра оперы и балета. В пресс-службе учреждения выразили надежду на то, что постановка станет жемчужиной и полюбится зрителям.





Ранее «Урал. Опера. Балет» сообщил о подготовке постановок для незрячих и слабовидящих посетителей. Им предложат воспользоваться оборудованием, описывающим пространство, предметы и действия героев спектаклей «Русалка», «Евгений Онегин» и «Волшебная флейта».





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