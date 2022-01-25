В Москве пройдет концерт с песнями из мультсериала «Смешарики»

25.01.2022
Алексей Кортнев, Александр Пушной, группа «Кирпичи» и другие музыканты 5 февраля исполнят песни из сериала «Смешарики» в «Мумий Тролль Music Bar» в Москве. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе группы компаний «Рики».
«Мы всегда считали, что «Смешарики» — это рок-проект. Для нас это значит — смелый, искренний и драйвовый. И мы очень рады, что первый в Москве концерт по песням из сериала пройдет в такой классной компании рок-музыкантов и в таком веселом месте», — привели в пресс-службе слова композиторов мультсериала Марины Ланда и Сергея Васильева.
Аккомпанировать исполнителям будет поп-рок-оркестр «СмешBand».
Специальным гостем концерта станет актер Сергей Мардарь, голосом которого в «Смешариках» говорят Кар-Карыч и Совунья.
Фото: Pixabay