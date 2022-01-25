Крис Эванс и Дуэйн Джонсон снимутся в рождественской комедии Red One

25.01.2022
Производством комедийного боевика займется кинокомпания Amazon Studios. Об этом сообщает издание Variety.
Звезда киновселенной Marvel Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки, присоединился к Дуэйну «Скале» Джонсону в работе над фильмом Red One («Красный»). Картина основана на рассказе руководителя продюсерской компании Seven Bucks Productions Хирама Гарсии.
Предстоящий проект называют приключенческой комедией, которая охватывает весь мир. По словам авторов, Red One представит новый мир, который можно будет изучать в рамках праздничного жанра. Другие подробности пока не раскрываются.
Какую роль исполнит Крис Эванс, тоже не уточняется. Дата релиза фильма не сообщается. Режиссером кинокартины станет Джейк Кэздан («Джуманджи: Новый уровень», «Сильверадо»). Сценарий напишет Крис Морган («Форсаж 5», «Преступные связи»). Среди исполнительных продюсеров значится Дуэйн Джонсон.
Ранее сообщалось, что Крис Эванс появится в этом году на экранах в фильме братьев Руссо «Серый человек». Его голосом будет говорить главный герой полнометражного мультфильма «Базз Лайтер», который дебютирует в 2022-м.
Кроме того, актер задействован в работе над байопиком о кинематографисте Джине Келли и в приключенческом романтическом фильме «Призрак» от Apple TV+, в котором он должен был сыграть с напарницей по франшизе Marvel Скарлетт Йоханссон. Однако актриса покинула проект, после чего ее заменила Ана де Армас.
Фото: pixabay