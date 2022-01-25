В некрополе терракотовой армии обнаружили новые находки

Сотрудники Китайского музея терракотовой армии нашли новые фигурки из золота, серебра и бронзы. Об этом информирует агентство «Синьхуа».





Ранее неизвестные статуэтки обнаружили в яме № 1, которая включает три погребальных отсека. Она является самой большой из раскопанных ям. Ее площадь составляет более 14 тысяч квадратных метров. В этом же месте нашли останки лошади и колесницу.





Археологи восстановили несколько фигурок: золотых и серебряных верблюдов, гончую собаку из серебра, треногу из нефрита и золотых танцовщиков. По их мнению, найденные артефакты свидетельствуют о высоком социальном статусе владельца усыпальницы.





Терракотовая армия — захоронение около 8 тысяч статуй воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди (259 до н. э. — 210 до н. э.) в Сиане. Его обнаружили в 1974 году. Статуи похоронили вместе с главой государства, который объединил Китай и основал династию Цинь.





Считается, что на строительство гробницы ушло около 40 лет. В работах были задействованы около 700 тысяч человек. Глиняные полноразмерные статуи воинов, представляющие собой произведения искусства, захоронены в боевом построении. Их склепы находятся в полутора километрах от усыпальницы Цинь Шихуанди.





Раскопки некрополя продолжаются до сих пор. Третий этап работ стартовал в 2009 году. Примечательно, что гробницу императора еще не раскопали. Согласно данным китайским историков, вместе с Цинь Шихуанди захоронили не только 8 тысяч солдат, колесницы, драгоценности, ремесленные изделия, но и заживо погребли наложниц императора.





Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99924