«Карамора» Данилы Козловского стал лидером по просмотрам START

Стриминговый сервис поделился статистикой просмотров за минувшие выходные. Сериал «Карамора» оказался лидером по просмотрам и привлечению новых пользователей.





За прошедший уик-энд сериал «Карамора» режиссера Данилы Козловского посмотрели около 200 тысяч домохозяйств. Данными поделился онлайн-кинотеатр START, где стартовал показ проекта.





В статистике представлены официальные данные — в нее включены зрители, которые посмотрели шоу по подписке на стриминг «Старт». Количество нелегальных просмотров не учитывалось.





Режиссер Данила Козловский в интервью литературному критику Галине Юзефович для ее ютьюб-канала заявил о планах продать «Карамору» международным стримингам. По его словам, переговоры по этому вопросу уже ведутся. Он подчеркнул, что не стал сразу передавать проект за рубеж, поскольку посчитал это решение нечестным в отношении к российским зрителям.





Интерес к сериалу появился после окончания съемок. Когда смонтировали первые серии, их показали нескольким крупным платформам — они были готовы приобрести проект. Однако режиссер посчитал важным и с экономической, и с патриотической точки зрения сначала показать «Карамору» отечественной аудитории, рассказал постановщик.





«Карамора» стал первым сериалом Данилы Козловского, в котором он выступил режиссером и исполнителем главной роли. Шоу вышло на экраны 20 января. Действие разворачивается в начале ХХ века в альтернативной Российской империи. В сюжете присутствуют реальные и вымышленные персонажи, которые определяют судьбу страны. Главный герой — анархист по прозвищу Карамора, объявивший войну тайной организации, из-за которой погибли его возлюбленная и друзья.





Фото: кадр из сериала «Карамора»