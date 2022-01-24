Вышел трейлер документального фильма «Аферист из Tinder»

В Сети появился ролик по новой картине Netflix о реальной истории обманов через дэйтинг-приложение. Его можно увидеть на официальном YouTube-канале стримингового сервиса.





Премьера документальной ленты назначена на 2 февраля. «Афериста из Tinder» можно будет посмотреть эксклюзивно на онлайн-платформе «Нетфликс».





Трейлер начинает со слов «в Tinder можно найти что угодно, всего один свайп может изменить вашу жизнь». Далее три женщины рассказывают об истории отношений с мужчиной, с которым они познакомились в популярном приложении. Одна из них называет его Саймоном. По ее словам, с первой беседы между ними «возникла связь». Вторая женщина описывает поклонника как умного, веселого и очень импульсивного человека. Третья говорит, что отдала ему свое сердце.





Сначала их отношения были похожи на сказку с роскошными отелями и частным джетом. Потом мужчина говорил, что ему угрожают и просил занять денег, чтобы откупиться от шантажистов. У одной из женщин он взял 20 тысяч долларов, у второй — 30 тысяч, у третьей — 140 тысяч. Они думали, что спасают ему жизнь. Однако он оказался мошенником, который придумал образ богатого поклонника, чтобы вымогать деньги у женщин.





«Притворяясь богатым и успешным бриллиантовым магнатом, он обольщал женщин в интернете, а потом выманивал у них миллионы долларов. Теперь его жертвы обдумывают план мести», — говорится в синопсисе.





Мужчину прозвали аферистом из «Тиндера». Его признали преступником в нескольких странах. Он продолжает скрываться. Фильм рассказывает о трех женщинах, которые решили отомстить ему.





Картину сняла Фелисити Моррис, ранее работавшая продюсером над документальным проектом «Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу». Среди продюсеров «Афериста из Tinder» значатся Бернадетта Хиггинс, Лурдес Диаз, Стюарт Форд, Джефф Гэспин, Барт Лэйтон, Эрик Леви, Джин-Марк Бо Мансур и Сэм Старбак.





Фото: кадр из трейлера фильма «Аферист из Tinder»