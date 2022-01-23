Актриса кино и театра Ольга Шрамко умерла в 57 лет

На 58-м году жизни скончалась советская и российская актриса кино и театра Ольга Шрамко, говорится в сообщении музея-заповедника «Михайловское» на его странице в сети «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что актриса умерла после борьбы с тяжелой болезнью, которая длилась продолжительное время.

«Ольга Юрьевна Шрамко была настоящим интеллигентом, умеющим делиться своими знаниями, слушать и чувствовать своего собеседника или находящуюся перед ней аудиторию. Она была необыкновенно обаятельным человеком, с которым легко было работать. Для нас, сотрудников Пушкинского заповедника, уход Ольги Юрьевны Шрамко — это огромная и невосполнимая утрата», — сказано в сообщении.

Ольга Шрамко родилась 22 мая 1965 года в Ленинграде. Окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета и Высшее театральное училище имени Щукина, в 1988 году вошла в труппу Ленинградского театра имени Ленинского Комсомола (ныне – «Балтийский дом»).

Шрамко работала в «Михайловском» экскурсоводом, а затем методистом научно-просветительской деятельности. Зрители запомнят актрису за роли в фильмах «Женщина дня», «Трава зелена», «Зойкина квартира» и многих других.

Фото: кадр из фильма «Женщина дня»