Выход двух частей франшизы «Миссия невыполнима» отложен на 2023 и 2024 годы

Создатели седьмой и восьмой части киносериала «Миссия невыполнима» с Томом Крузом перенесли новые даты премьер на 2023 и 2024 годы, сообщает The Hollywood Reporter .

Решение об изменении даты релиза приняли Paramount и Skydance. Седьмой фильм должен появиться в кинотеатрах 14 июля 2023 года вместо 30 сентября 2022-го, а восьмой выйдет на большие экраны 28 июня 2024 года вместо 7 июля 2023-го.

В сообщении уточняется, что задержки вызваны пандемией COVID-19. Это уже не первый перенос сроков – «Миссия невыполнима 7» должна была выйти 19 ноября 2021 года, после была отложена до 27 мая 2022, хотя фильм занимает седьмую строчку топ-10 самых ожидаемых фильмов 2022 года по версии IMDb.

Фото: кадр из фильма «Миссия невыполнима 6: Последствия»