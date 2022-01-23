В Рижском русском театре выразили соболезнования в связи со смертью Лицитиса

Рижский русский театр имени Михаила Чехова выразил соболезнования в связи с кончиной актера Арниса Лицитиса, сообщает ТАСС.

«Ушел мудрый, ироничный, светлый человек. Ушел харизматичный, самобытный и щедро одаренный артист, который одинаково ярко и точно мог изобразить и аристократа, и хулигана — будь то на сцене или на экране», — сказано в сообщении, опубликованном на странице театра в Facebook.

Дебютное выступление Лицитиса в Рижском театре прошло в 1964 году, когда он принял участие в постановке Аркадия Каца и Леонида Белявского «Вестсайдская история». Спустя 30 лет, в 1996 году, он вернулся в театр и проработал девять лет.

Арнис Лицитис скончался 21 января на 77-м году жизни. Он известен по ролям в фильмах «Узник замка Иф» и «Мушкетеры 20 лет спустя», «Признать виновным», «Русь изначальная», «Затерянный в Сибири», «Багратион», «Чужой» и других.