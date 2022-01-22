В Сети появился трейлер финального сезона сериала «Ходячие мертвецы»

22.01.2022

В Сети появился трейлер финального сезона сериала «Ходячие мертвецы»

На YouTube-канале IGN Movie Trailers опубликован трейлер одиннадцатого сезона сериала «Ходячие мертвецы», который станет финалом шоу.

Последний сезон будет состоять из 16 эпизодов. Первая половина сезона из восьми серий выйдут на стриминговом сервисе AMC+ 13 февраля, остальные эпизоды будут транслироваться на телеканале AMC.

Финал шоу будет посвящен поиску смысла выживания одними персонажами, пока другие пытаются восстановить мир таким, каким он был до нашествия зомби.

До того в Сети появилась информация, что AMC Networks выпустит новый спин-офф «Ходячих мертвецов» под названием «Сказки ходячих мертвецов». Съемки запланированы на 2022 год.

Фото: кадр из сериала