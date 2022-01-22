В Сети появился трейлер финального сезона сериала «Ходячие мертвецы»

22.01.2022
Последний сезон будет состоять из 16 эпизодов. Первая половина сезона из восьми серий выйдут на стриминговом сервисе AMC+ 13 февраля, остальные эпизоды будут транслироваться на телеканале AMC.
Финал шоу будет посвящен поиску смысла выживания одними персонажами, пока другие пытаются восстановить мир таким, каким он был до нашествия зомби.
До того в Сети появилась информация, что AMC Networks выпустит новый спин-офф «Ходячих мертвецов» под названием «Сказки ходячих мертвецов». Съемки запланированы на 2022 год.
Фото: кадр из сериала