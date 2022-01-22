Выставка о жизни Виктора Цоя открылась в Москве

22.01.2022
Приуроченная к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» заняла 2000 квадратных метров. Экспозиция состоит из 11 тематических залов, в которых представлены более 300 экспонатов.
На выставке представлена уникальная коллекция личных вещей легендарного музыканта: редкие документы, черновики, гитары, сценические костюмы, картины, фотографии-полароиды и видеозаписи из семейного архива. Также экспозиция предполагает аудиовизуальное погружение в мир творчества Цоя.
Фото: WikiMedia