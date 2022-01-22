В честь 100-летия со дня рождения народного артиста СССР Фикрета Амирова Мариинский театр покажет балет «Тысяча и одна ночь»

Мариинский театр отметит 100-летие со дня рождения классика азербайджанской музыки, народного артиста СССР Фикрета Амирова балетом «Тысяча и одна ночь» на его музыку в Мариинском-2 от балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра, сообщает ТАСС.

«Мариинский – первый театр, который посвящает свои спектакли юбилею этого выдающегося композитора, внесшего значительный вклад в развитие азербайджанской музыкальной культуры», – рассказал главный балетмейстер Приморской сцены, уроженец Баку, заслуженный деятель искусств России Эльдар Алиев. По его словам, 23 января на спектакле ожидается присутствие делегации из Азербайджана.

В репертуаре труппы из Владивостока балет «Тысяча и одна ночь» в постановке Эльдара Алиева появился в августе 2020 года. В оркестр также вошел традиционный азербайджанский струнный инструмент тар.

За музыкальное сопровождение всех трех спектаклей юбилейной серии будет отвечать приглашенный из Баку дирижер Эйюб Кулиев, возглавляющий у себя на родине оркестр Национального театра оперы и балета. Также к солистам из Владивостока присоединятся их молодые петербургские коллеги: Рената Шакирова, Екатерина Чебыкина и Никита Корнеев.

В своем творчестве Герой Социалистического Труда Фикрет Амиров активно использовал азербайджанские народные мелодии и ритмы, принципы мугама, импровизацию, органично сочетая их с вариационным и полифоническим развитием. Балет «Тысяча и одна ночь» входит в число главных его произведений.

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