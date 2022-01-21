Работы Пабло Пикассо и Бэнкси выставят на торги

Картину испанского и французского художника «Открытое окно» представят на аукционе 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе аукционного дома Christie’s, передают «Известия».





Работу Пабло Пикассо, созданную в 1929 году, выставят на продажу на вечерних торгах «Искусство сюрреализма», которые входят в сеть аукционов «Искусство XX–XXI веков: из Шанхая в Лондон». «Открытое окно» станет топ-лотом торгов.





Стартовая стоимость полотна оценивается в 1,4–2,5 млрд долларов.

В прошлом году на аукционе Christie’s продали полотно «Женщина, сидящая у окна», написанное Пикассо в 1932 году. Картину приобрели за 103 млн долларов при предварительной оценке в 55 млн долларов.





В 2022 году с молотка уйдут три работы художника стрит-арта Бэнкси. 2 марта в аукционном доме Sotheby’s выставят на продажу три произведения, принадлежащие певцу Робби Уильямсу. Каждое из них оценивается в несколько миллионов долларов, отмечает ТАСС.





На торгах представят «Целующихся полицейских», «Изуродованную работу маслом (вертушки)» и «Девочку с воздушным шаром». Эстимейт первых двух работ составляет 3,4–4,7 млн долларов. Последнюю эксперты предварительно оценивают в 2,7 млн долларов.





«Девочка с воздушным шаром», принадлежащая британскому певцу, выполнена на металлической пластине краской из пульверизатора. Оригинал появился под мостом Ватерлоо в столице Великобритании 20 лет назад. Похожая композиция на бумаге была частично уничтожена после продажи — ее разрезал встроенный шредер. После этого работу продали за 25 млн долларов, что стало рекордом для уличного художника, скрывающего свою личность.





По словам Робби Уильямса, коллекционирующего Бэнкси, на торгах представят одни из лучших его работ, которые связаны с уличными композициями автора.





Фото: pixabay