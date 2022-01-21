Netflix раскрыл будущее «Игры в кальмара»

Стриминговый сервис подтвердил создание второго сезона корейского сериала в жанре игры на выживание. Об этом сообщает Deadline.





О съемках второго сезона сообщил генеральный директор «Нетфликса» Тед Сарандос в своем докладе по итогам работы стриминга в последнем квартале 2021 года, уточняет издание.





«Вселенная «Игры в кальмара» только началась», — сказал он.





В этих словах услышали намек на создание вселенной по сериалу. Тед Сарандос не уточнил, когда планируют выпустить второй сезон. Он не раскрыл и того, как может выглядеть расширенная вселенная «Игры в кальмара».





До этого режиссер, сценарист и продюсер шоу Хван Дон Хек сообщал, что будет работать над продолжением проекта. Он заявил, что находится в стадии планирования проекта. Подробности новых эпизодов Хван Дон Хек не раскрыл. В то время Netflix не подтвердил слова постановщика, заявив, что съемки сиквела только обсуждаются.





Режиссер отмечал, что развитие сюжета может сосредоточиться на герое в золотой маске, которого зовут Фронтмен, или игроке № 456 Сон Ки Хуне. Детали проекта по-прежнему держат в секрете.





Тед Сарандос полагает, что поворотным моментом для корейской драмы стал успех фильма «Паразиты», получившего «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Он также отметил работу команды, создавшей «Игру в кальмара». По его словам, авторы попытались найти все самое интересное в корейском кино и вывести это на новый уровень.





Примечательно, что на этой неделе Netflix объявил о выпуске 25 сериалов, фильмов и других проектов из Южной Кореи в 2022 году. Компания уже вложила в производство корейского контента около 500 млн долларов, рассчитывая на продолжение успеха «Игры в кальмара».





Нашумевший сериал «Игра в кальмара» стартовал на онлайн-платформе «Нетфликс» в сентябре минувшего года. Антиутопический сериал рассказывает о 456 людях, которые по разным причинам не могут выбраться из долгов и кредитного рабства. Они получают таинственные приглашения стать участниками игры, сулящей крупный денежный приз. Герои принимают приглашение, не зная ее правил. Оказавшись в необычном помещении, они вынуждены играть в детские игры. При этом проигравших ждет смерть, а победителя — 38 миллионов долларов.





В первую неделю с начала показа сериал стал лидером рейтинга Netflix. Впервые южнокорейский проект достиг такого результата. Позже сообщалось, что его посмотрели более 142 миллионов зрителей по всему миру. Он стал самым популярным сериалом в истории стриминга.





Фото: кадр из сериала «Игра в кальмара»