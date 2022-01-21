Ушел из жизни музыкант и актер Мит Лоуф

21.01.2022
Рок-музыкант и актер из США Мит Лоуф (настоящее имя Марвин Ли Эдей) умер в четверг вечером на 75-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице певца в Facebook.
«С прискорбием сообщаем, что наш несравненный Мит Лоуф умер сегодня ночью, рядом с ним находилась его супруга Дебора. Дочери Перл и Аманда, близкие друзья были с ним в течение последних 24 часов», — указывается в сообщении.
За свою карьеру он продал более 100 млн копий альбомов по всему миру, снялся в более чем 65 фильмах, включая «Бойцовский клуб» и др.
Фото: Pixabay