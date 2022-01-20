В Сети появился трейлер шестого сезона «Чужестранки»

Ролик по исторической фэнтези-драме опубликовали на официальном You-Tube-аккаунте телеканала Starz, который занимается производством сериала.





«Чужестранка», выходящая с 2014 года, вернется на экраны после почти двухлетнего перерыва. Предыдущий сезон завершился в мае 2020 года. Новый сезон будет состоять из восьми серий вместо двенадцати — его сократили из-за пандемии. В предстоящих эпизодах главных героев ждут новые испытания.





Судя по трейлеру, домашний очаг Клэр Фрейзер и ее мужа Джейми Фрэйзера оказывается под угрозой. Они становятся переселенцами в Северной Америке. Пара обустраивает поместье в Северной Каролине. Однако семейное счастье на новой земле ждет проверка на прочность. Противоречия раздирают отношения Клэр и Джейми. Проблемы возникают не только внутри пары, но и в стране, которая оказывается на пороге войны.





«Они пережили тиранию и предательство, но их ждет новая опасность», — говорится в описании к трейлеру.





Сериал «Чужестранка» основан на серии книг американской писательницы Дианы Гэблдон. Главной героиней выступает военная медсестра, которая таинственным образом перемещается из 1940-х годов в XVIII век.





Женщина оказывается в незнакомом мире, в котором ее жизнь находится в опасности. Она пытается выжить и вернуться в свое время, в котором остался ее супруг. Ей приходится выйти замуж за шотландского солдата, с которым она переезжает в Америку. Со временем она начинает испытывать к нему чувства.





Новый сезон основан на шестой книге «Дыхание снега и пепла». Цикл состоит из восьми книг, первая из которых увидела свет в 1991 году.





Главные роли исполнили Катрина Балф и Сэм Хьюэн. В проекте также задействованы актеры Данкан Лакруа, Софи Скелтон, Тобайас Мензис, Ричард Ранкин, Марк Льюис Джонс, Джессика Рейнольдс, Александр Влахос, Лорен Лайл, Сезар Домбой, Джон Белл, Грэм Мактавиш и др.





Шестой сезон «Чужестранки» дебютирует на телеканале Starz 6 марта.





Фото: кадр из трейлера «Чужестранки»