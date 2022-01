Вышел трейлер фильма «Потрясение» о проживании школьной трагедии

Ролик по картине о девушках-подростках, переживших нападение стрелка на школу, опубликовали на официальном YouTube-канале стримингового сервиса HBO Max.





«Потрясение» (The Fallout), премьера которого состоялась в марте прошлого года на фестивале South by Southwest (SXSW), планируют выпустить в Сети в конце этого месяца. Фильм дебютирует на онлайн-платформе 27 января.





В трейлере показывают двух школьниц, которые оказываются в одно время в уборной. В это время на школу совершают нападение. Девушки слышат выстрелы, прячутся в одной из туалетных кабинок и ждут, когда все закончится.





Ученицы, случайно оказавшиеся рядом в момент нападения, не получают физических увечий. Однако происшествие оставляет серьезные следы в их душах. Они тяжело переживают трагедию, страдают от кошмаров, отдаляются от семьи. Одна из них разговаривает с другом о смерти его брата, а также обращается за помощью к психологу. На фоне пережитой трагедии девушки сближаются, взрослеют, постепенно залечивают душевные раны и возвращаются к жизни.





В описании к трейлеру The Fallout называют «захватывающим исследованием необъяснимой стойкости жизни и надежды, рождающейся из потерь», а также «грубой и честной историей взросления» молодого поколения.





Главные роли исполнили Дженна Ортега («Крик», «Ты») и Мэдди Зиглер («Вестсайдская история»). Актерский состав проекта также включает Шейлин Вудли, Джули Боуэн, Джона Ортиса, Нилса Фитча, Уилла Роппа, Кристин Хорн, Остина Зажура и других артистов.





Картину сняла Меган Парк. Канадская актриса известна по роли в сериале «Втайне от родителей». «Потрясение» стало ее первой полнометражной режиссерской работой. Меган Парк также написала сценарий фильма. Среди исполнительных продюсеров значатся Джоанни Бурстейн, Марк Эндрюс, Эндрю Карлберг, Стефани Дентон, Мэттью Хелдерман, Кристина Ландбом и Стивен Моргенстерн.





В трейлере звучит трек When the Party’s Over американской певицы Билли Айлиш. Музыку к фильму написал ее брат Финнеас О’Коннелл.





Фото: кадр из трейлера фильма «Потрясение»