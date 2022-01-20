По результатам сбора заявок от кинокомпаний, анимационных студий, телеканалов и онлайн-видеосервисов Ассоциация продюсеров кино и телевидения составила список претендентов на X Премию АПКиТ.

В пяти номинациях конкурса, когда жюри в целом оценивает проекты, представлены 19 мини-сериалов, 70 многосерийных проектов в категории от 5 до 24 серий. Также в списке фигурируют пять многосерийных фильмов с более чем 24 эпизодами, 17 комедийных и 8 анимационных, а также 21 полнометражный художественный фильм.





Еще семь сериалов заявлены только в цеховые номинации, которых в рамках премии 17 наименований.







Жюри оценивает персональную работу (прим.: сценариста, режиссера, оператора и т.д.) во всех сериалах, за исключением анимационных. Таким образом, в лонг-лист X Премии АПКиТ вошли 147 проектов. Они участвуют в первом туре конкурса. После голосования будет объявлен короткий список номинантов.





На X Премию АПКиТ согласно регламенту выдвигаются проекты, вышедшие в 2021 году в эфире федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплекс цифрового телевидения России, на онлайн-видеосервисах на территории РФ и в кинотеатральный прокат.





Награда учреждена Ассоциацией продюсеров как профессиональный приз, вручается с 2013 года на торжественной церемонии.





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