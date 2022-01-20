В Северной Осетии на сцене филиала Мариинского театра впервые состоится балет «Дон Кихот»

20.01.2022
Показы балета «Дон Кихот» Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона впервые пройдут во Владикавказе 4 и 5 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе филиала Мариинского театра в Северной Осетии.
«Два дня — 4 и 5 февраля — на сцене театра оперы и балета филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия — Алания впервые состоятся показы балета «Дон Кихот» Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона», — говорится в сообщении.
Балет «Дон Кихот» получил в 2019 году рекордные семь номинаций на национальную театральную премию «Золотая маска».
Фото: Pixabay