Комикс-перформанс «Фанерон. Город мечты» посетили 20 тыс. человек

Необычная экспозиция прошла в столичном «Манеже» с 3 по 18 января, сообщили организаторы.





Концепция «Фанерона» создана на базе комикса. Сюжет выстраивается вокруг города мечты, на который нападают инопланетные существа. На борьбу с ними отправляется группа подростков с уникальными способностями, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Москонцерта.





Выставочную зону разделили на шесть тематических разделов, посвященных спорту, транспорту, гастрономии, искусству, моде, архитектуре будущего. «Манеж» превратился в мегаполис будущего. Его обитатели играли в онлайн-стритбол, пробовали молекулярную кухню, рисовали комиксы, изучали 3D-технологии, проектировали и создавали предметы с помощью 3D-принтера.





Ежедневно в мегаполисе проходили дискуссии об искусстве и моде, экологии и осознанном потреблении, комиксах. В обсуждениях участвовали художники Андрей Бергер и Эллен Шейдлин, рассказавшие о работе на стыке искусства и современных технологий; шеф-повар Иван Дубков, раскрывший тему влияния искусства на культуру питания. В рамках комикс-проекта также выступили певец Ваня Дмитриенко, рэпер ST, группа АИГЕЛ, пианист и композитор Петр Айду и другие артисты.





Посетители увидели не только выступления отечественных музыкальных исполнителей, но и театральные постановки. На «Фанероне» показали спектакль «На стриме» по пьесе Александра Звягинцева, космооперу «Дидона и Эней», а также мюзикл «Город мечты». Режиссер Алексей Франдетти поставил его специально для проекта. «Город мечты» давали каждый день, чтобы познакомить посетителей с историей «Фанерона», пояснили в пресс-службе.





Ранее сообщалось, что в «Манеже» в Москве открылась выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», которая рассказывает о разных сферах жизни лидера группы «Кино». Экспозиция разместилась в 11 залах, где представлены одежда, музыкальные инструменты, черновики, картины, зачетка, пластинки, обложки альбомов и многие другие вещи, связанные с музыкантом. В одном из залов реконструирована ленинградская котельная, где работал Виктор Цой до популярности. Выставку можно посетить до 15 апреля.





Фото: Bernt Rostaduploaded and derivative work: MrPanyGoff. CC BY 2.0,

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