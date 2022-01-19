В Сети появился трейлер сериала Бена Стиллера

Ролик по сериалу «Разделение» (Severance), который расскажет об эксперименте по поиску идеального баланса между работой и личной жизни, опубликовали на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Apple TV+.





Драматический триллер с Адамом Скоттом в главной роли выпустят в следующем месяце. Шоу дебютирует на онлайн-платформе Apple TV+ 18 февраля. Создатели не уточняют, сколько эпизодов будет включать Severance.





В центре истории оказывается Марк Скаут, работающий вместе с другими людьми в крупной компании, специализация которой не раскрывается. Сотрудники в почти одинаковых костюмах сидят за компьютерами, разделенными тонкими перегородками. Чем именно они занимаются — не понятно. Все они прошли необычную процедуру по хирургическому разделению воспоминаний о рабочей и личной жизнях.





Марк согласился на эксперимент, зная, что на работе он ничего не будет помнить о жизни за пределами офиса, а после рабочего дня — ничего о работе. Находясь за пределами компании, он не помнит даже коллег, с которыми дружит. Марк не переживает об этом, пока из компании не уходит его лучший друг Пити. В компании не раскрывают причины его ухода и предлагают Марку занять место ушедшего товарища. Они встречаются после работы, но Марк ничего не помнит. Пити представляется лучшим другом и раскрывает некоторые секреты компании. Он предлагает Марку найти ответы на оставшиеся вопросы.





Как отмечается в синопсисе, эксперимент по «балансу между работой и личной жизнью» ставится под сомнение, когда Марк оказывается в центре разгадки тайны, которая заставит его столкнуться с истинной природой своей работы и самого себя.





Вместе «с Адамом Скоттом в каст вошли обладатели премии «Оскар» Патриция Аркетт и Кристофер Уокен, лауреат премии «Эмми» Джон Туртурро, а также Бритт Лоуэр, Зак Черри, Дичен Лахман, Джен Таллок, Трамелл Тиллман, Майкл Чернус и другие актеры.





Создателем проекта выступил Дэн Эриксон, который также значится среди продюсеров и сценаристов шоу. Сериал снял Бен Стиллер, ставший режиссером и исполнителем главной роли в фильмах «Образцовый самец 2» и «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Ему помогала Ифа Макардл («Дивный новый мир»). Над сценарием проекта работал Мохамед Эль Масри. Он же выступил исполнительным продюсером вместе с режиссером Беном Стиллером, Джоном Камероном, Джеки Кон, Николасом Вайнстоком, Марком Фридманом, Эндрю Колвиллом, Джилл Футлик и Крис Блэк.





Фото: кадр из трейлера сериала «Разделение»