«Гоголь-центр» представит премьеру к 100-летию Юрия Левитанского

Постановка «Я не участвую в войне» дебютирует на Большой сцене столичного театра 10 февраля, сообщили в учреждении.





Как отметили в «Гоголь-центре», спектакль не станет поэтическим вечером, на котором друзья прочтут стихи юбиляра и поделятся воспоминаниями о нем.





«В этом спектакле артисты разных поколений — от Константина Райкина до Никиты Кукушкина — будут искать и находить точки соприкосновения настоящего и прошлого, выявлять схожие неизменные черты современного мира и мира второй половины XX века», — говорится в описании постановки.





В центре повествования — сборник стихотворений «Кинематограф» 1970 года, прославивший Юрия Левитанского. Местом действия выступает архив, где хранятся бобины с кинопленкой.





Режиссером постановки стал худрук «Гоголь-центра» Алексей Агранович, драматург — Егор Прокопьев. Над спектаклем работали художники-сценографы Анна Наумова и Кирилл Благодатских, художник по костюмам Татьяна Долматовская. Помимо Райкина и Кукушкина, в постановке играют Юрий Стоянов, Александр Филиппенко, Филипп Авдеев, Светлана Брагарник, Яна Иртеньева и др. В проекте также задействованы музыканты Дмитрий Жук, Анатолий Кормановский, Филипп Карецос, Даниил Орлов и др.





По словам режиссера, в произведениях Левитанского была «необъяснимая доверительная интонация», которую создатели спектакля попытались найти, переосмыслить и понять с учетом современного контекста. Ее будут искать актеры и музыканты с помощью поэзии, прозы, музыки и видео, добавил Агранович.





Дочь поэта Анна Левитанская отметила, что спектакль, который отличается от классической поэтической постановки, сможет говорить на одном языке с молодой аудиторией. По ее словам, творчество отца «затрагивает вечные темы, позволяет замедлиться и подумать о жизни, о смерти, о славе». Она обратила внимание на то, что в спектакле прозвучат стихи друзей поэта Давида Самойлова и Семена Гудзенко, передает ТАСС





Юрий Левитанский (1922-1996) родился в Черниговской области Украины. После окончания школы в Сталино (Донецке) поступил в Институт философии, литературы и истории в Москве, где познакомился с Гудзенко и Самойловым. В начале войны ушел на фронт. Демобилизовался в 1947 году. Через год выпустил первый сборник «Солдатская дорога». Позже вышли книги «Стороны света», «Земное небо», «Белые стихи» и др. Занимался также переводами стихов иностранных поэтов и созданием пародий на стихи современников.





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