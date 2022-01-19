19.01.2022
В Галерее классической фотографии открылась выставка Сергея Чубарова «Хольга», которая продлится до 20 февраля 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном к мероприятию.
В экспозицию вошло более полусотни фотоснимков: атмосферные городские и деревенские пейзажи и просто фотографии, снятые на цветные и черно-белые пленки аналоговой камерой «Хольга».
Эта дешевая среднеформатная фотокамера выпускалась с начала 1980-х годов в Китае. Первоначально она была предназначена для небогатых и непритязательных жителей Поднебесной и Гонконга. Позже пластиковый «фотоаппарат для народа» приобрел культовый статус и получил популярность у фотографов благодаря художественному качеству фотографий.
Камера с мягким фокусом и инстаграмным искажением в стиле ретро позволяет придавать снимкам «артовую» эстетику. Многие цветные фотографии Чубарова отсылают к живописным «пейзажам настроения» французского художника XIX века Камиля Коро. Но в отличие от известного мастера фотограф стремится получить такое изображение, которое бы отличалось графичностью и гармонией форм.
Фото: пресс-релиз