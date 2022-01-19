Камерный оркестр Новосибирской филармонии посетит с гастролями Дубай

19.01.2022
Камерный оркестр Новосибирской филармонии в мае 2022 года в первый раз посетит с гастролями Дубай. Оркестр примет участие в международном музыкальном фестивале InClassica. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу филармонии.
«С 7 по 22 мая Филармонический камерный оркестр выступит в Объединенных Арабских Эмиратах. Оркестр примет участие в известном в мире фестивале In Classica International Music Festival с десятью концертами», — сообщили в пресс-службе.
Концерты состоятся на двух площадках — в Дубайской опере и многофункциональной Coca-Сola Arena. В программе выступлений будут преимущественно классические произведения.
Оркестр выступит с известными музыкантами — скрипачом Сергеем Догадиным, сотрудничавшим с лондонским Королевским филармоническим оркестром (скрипка), виолончелистами, лауреатами многих престижных конкурсов Алисой Маргулис и Александром Рудиным, а также итальянским пианистом Александром Гаджиевым, в 2021 году ставшим призером Международного конкурса молодых пианистов имени Шопена.
Фото: Pixabay