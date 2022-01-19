Манижа выбрана лицом глобального плейлиста Equal в Spotify

19.01.2022
Российская певица Манижа стала лицом международной программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal аудиостримингового сервиса Spotify. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе компании.
В первый раз лицом глобального Equal выбрана российская артистка. Изображение Манижи также появилось на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
«Если героиню для обложки российского плейлиста Equal выбирает локальная музыкальная команда, то выбор артистки для глобальной обложки — это консолидированное решение сотрудников Spotify, работающих над проектом Equal во всем мире», — подчеркнул руководитель отдела по работе с музыкальными лейблами и артистами Spotify в России Рустам Киреев.
В прошлом году наша соотечественница представляла Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» с русскоязычной композицией.
Фото: Pixabay