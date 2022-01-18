В России проходит «Неделя памяти» жертв Холокоста

Мемориальные и образовательные мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста, пройдут с 17 января по 4 февраля. Об этом сообщили в Российском еврейском конгрессе.





День памяти установлен 27 января. В этот день в 1945 году красноармейцы освободили лагерь «Аушвиц» (Освенцим). В этом году «Неделя памяти» в России пройдет в восьмой раз. Некоторые события проведут в онлайн-режиме, а главные мероприятия — в традиционном формате с соблюдением всех антиковидных мер.





Президент РЕК Юрий Каннер назвал «Неделю памяти» значимым событием для всей страны. «Все больше людей от Калининграда до Владивостока узнают о Холокосте и осознают его значение не только как трагедию еврейского народа, а как преступление против самой человечности», — отметил он.





По словам Кеннера, главная цель «Недели памяти» — «сделать невозможным повторение трагедии, подобной Холокосту». Для этого в людях должно укрепиться неприемлемое отношение к ксенофобии, подчеркнул руководитель организации.





Программа





«Неделя памяти» включает десятки мероприятий, которые проведут в разных регионах России. Среди ключевых событий — кинофестиваль, театральные постановки, научно-практическая конференция, международная онлайн-акция «Мы помним»/We remember.





19 января стартует кинофестиваль «Хроники Катастрофы», в рамках которого покажут фильмы о Холокосте и проведут дискуссии.

22 января в Музее Москвы покажут спектакль «Двое» о Соломоне Михоэлсе, который встречает Чарли Чаплина. Режиссером выступил Дмитрий Крымов. В роли Чарли Чаплина — Роза Хайруллина.





25 января представят музыкальный перформанс «Черная книга Эстер», поставленный Женей Беркович. Спектакль раскрывает тему ксенофобии как общую цивилизационную проблему, которая воплощается в разных формах на разных этапах развития человечества. После показа пройдет встреча с режиссером.





В этот же день в Историко-архивном институте РГГУ откроется выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение». С 25 по 28 января пройдет Международная конференция студентов и школьников «Холокост: память и предупреждение».





Акция «Мы помним»/We remember пройдет в соцсетях. Для участия любой пользователь может сфотографироваться с листом, на котором написано название акции на двух языках, и выложить снимок с хештегами #мыпомним #weremember.





Основным мероприятием станет мемориальный вечер, который состоится 27 января в театре «Геликон-опера» в Москве. В первом отделении вечера пройдет вручение премии «Хранитель памяти», которую присуждают за сохранение памяти о трагедии. Во втором отделении выступят хор и оркестр «Геликон-оперы», которые исполнят 13-ю симфонию Дмитрия Шостаковича по мотивам стихотворения Евгения Евтушенко «Бабий Яр». Зрители онлайн-трансляции и посетители вечера смогут сделать пожертвования, которые направят на проект «Вернуть достоинство». Он занимается созданием памятников людям, погибшим в Холокост.





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