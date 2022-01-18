Креативные индустрии получат план развития

Проект плана реализации Концепции развития креативных индустрий обсудили в РСПП, сообщили в пресс-службе организации.





Проект разработан Минкультуры России при участии комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям и Федерации креативных индустрий. При его создании рабочая группа опиралась на успешный опыт самых развитых отраслей — индустрии разработки ПО и системы поддержки кинематографа.





Концепция развития креативных индустрий утверждена правительством РФ. В ней впервые дается определение креативной экономики и других понятий. Документ разработан на основе предложений участников рынка. В нем перечислены барьеры, тормозящие развитие креативных индустрий, а также представлены решения проблем. Среди вариантов — создание инфраструктуры, защита интеллектуальной собственности, систематизация мер господдержки.





План реализации раскрывает вопросы управления и координации. Креативные индустрии регулируются на федеральном уровне разными министерствами. Порядок координации ведомств утвердит правительство РФ. Концепция предполагает работу не только госорганов, но и креативного сообщества. По этой причине проектный офис предложили создать в форме общественно-государственной организации.





Раздел, посвященный развитию человеческого капитала, основан на предложениях фонда «Креативные практики». По мнению руководителя организации Дениса Щукина, ключевая проблема отрасли — недостаток компетенций предпринимателей. Он отметил необходимость получения образования, связанного с визуальной грамотностью, проектным мышлением, предпринимательскими компетенциями, как для бизнесменов, так и для госслужащих.





План включает раздел о финансировании индустрии. Советник председателя правления фонда «Сколково» Максим Прокш отметил, что для обеспечения роста ВВП за счет роста креативной отрасли необходимо вложить в нее сопоставимую сумму. Невозможно решить задачу только за счет президентских грантов — нужно развивать венчурное и банковское финансирование, подчеркнул эксперт. По его словам, в Центробанке РФ считают активы, создаваемые в креативной отрасли, не особенно ликвидными.





«Их якобы нельзя за 240 дней оценить и продать. Чтобы кредитовать под нематериальные активы, банкам нужно обеспечить стопроцентное резервирование. Банковская сфера, которая должна накачивать креативную экономику активными деньгами, во многом из-за позиции регулятора сверхосторожно подходит к этому вопросу», — сказал Максим Прокш.





Он подчеркнул, что изменения регламентов ЦБ России, которые включены в план, позволят привлечь в креативную сферу и государственные, и частные средства.





В разделе о налогах перечислены пять шагов, которые получили неформальное название «Налоговый манифест креативных индустрий». В нем говорится о «7-процентной ставке отчислений во внебюджетные фонды с зарплат, отмене взносов во внебюджетные фонды с авторских вознаграждений, освобождении от НДС всех видов лицензионных сделок», отметили в пресс-службе. Кроме того, для больших компаний предлагается вычитать НДС за приобретенные интеллектуальные права из налогооблагаемой базы.





Согласно «Манифесту», налоговое бремя стоит перенести с этапа создания творческого продукта на этап реализации, где аккумулируется прибыль. Выпадающие доходы компенсируются — чем больше заработает креативная сфера, тем больше налогов на прибыль она заплатит.





В «Манифесте» говорится и о налоговых льготах. Креативный кластер не должен платить налоги как бизнес-центр. Председатель Союза креативных кластеров Ася Филиппова считает, что нужно ввести новый вид разрешенного использования земельного участка «Креативный кластер». «Именно из вида разрешенного использования вырастает кадастровая стоимость участка. От кадастровой стоимости участка зависит размер взимаемых налогов, льготы», — пояснила она.





Основательница «Винзавода» Софья Троценко полагает, что стоит закрепить за регионами право устанавливать пониженную ставку при применении упрощенной системы налогообложения. Для галерейного бизнеса также важно отменить торговый сбор. «Во время карантина Москва отменяла торговый сбор, и это было весомой, значимой мерой поддержки», — напомнила она.





Участники совещания внесут правки в документ до 20 января. Предложения РСПП представят в Минкультуры РФ, которое направит итоговый проект плана на согласование с другими ведомствами. Далее его утвердит правительство России.





Фото: пресс-служба РСПП