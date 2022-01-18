Музей кино в Москве приглашает на новые выставки

В январе в учреждении открылись экспозиции, посвященные экранизациям сказок Александра Пушкина и шаржам Василия Карячкина. Об этом сообщили в Минкультуры России.





Выставка «Наше сказочное все» расскажет об анимационных и игровых картинах, снятых по пушкинским сказкам. В экспозицию вошли эскизы и раскадровки к мультфильмам «Сказка о царе Салтане» (1943), «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (1951), «Сказка о попе и о работнике его Балде» (1956), «Сказка о Золотом петушке» (1967), «Сказка о царе Салтане» (1984). Посетители также увидят материалы к игровым лентам «Сказка о царе Салтане» (1967), «Руслан и Людмила» (1972), которые поставил режиссер Александр Птушко.





Экспозиция работает до 1 мая.





Выставка «Совсем не обидно» представляет шаржи Василия Карячкина. Художник-шаржист сотрудничал с журналами «Советский экран» и «Крокодил», работал в команде телесериала «Кабачок "13 стульев"», в котором создавал портреты персонажей программы.





В экспозицию вошли более 40 портретов кинематографических деятелей со всего света. Посетители увидят ироничные изображения режиссеров Акиры Куросавы, Микеланджело Антониони, Анджея Вайды, Андрея Кончаловского, Сергея Бондарчука, Марлена Хуциева; актеров Луи де Фюнеса, Софи Лорен, Барбары Брыльской, Марины Влади, Нонны Мордюковой, Татьяны Пельтцер, Натальи Селезнёвой, Ольги Аросевой, Татьяны Самойловой и многих других.





Как сообщили в пресс-службе ведомства, выставка шаржей состоялась в Музее кино благодаря вдове автора Нелли Базаровой. Она передала в его коллекцию работы Василий Карячкина. В экспозицию «Совсем не обидно» вошли далеко не все произведения, созданные шаржистом. Музей кино предполагает показать другие работы мастера в будущих выставочных проектах.





Увидеть работы шаржиста можно до 22 февраля.





В Музее кино также работают временные выставки «Проект Юбилейный. 20/21», посвященная отечественным мультфильмам-юбилярам, и «Вертикаль», посвященная 85-летию режиссера Станислава Говорухина.





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