Фестиваль «Спасская башня» пройдет с 26 августа по 4 сентября

Юбилейный XV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» состоится в этом году с 26 августа по 4 сентября на Красной площади. Об этом сообщили в дирекции фестиваля, пишет ТАСС.

«В соответствии с поручением президента Владимира Путина юбилейный XV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в 2022 году пройдет с 26 августа по 4 сентября. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы — Красная площадь», — уточнили в дирекции.





Предыдущий фестиваль проходил с 27 августа по 5 сентября 2021 года в формате «ковид-фри»: вместе с билетом необходимо было предъявить QR-код, а также пройти бесконтактную термометрию на входе.





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