Стали известны сервисы-лидеры по числу подписчиков в четвертом квартале 2021 года

Число пользователей онлайн-кинотеатров в России увеличилось в 2021 году. В четвертом квартале лидерами по общему количеству подписчиков стали «Кинопоиск» и IVI. Об этом свидетельствуют данные международной исследовательской компании GfK.

«В конце четвертого квартала подпиской на онлайн-кинотеатры пользовались 44% жителей российских городов (по сравнению с 36% в первом квартале 2021 года), при этом 28% платили за подписку (в начале 2021 года аналогичный показатель составлял 17%)», — говорится в исследовании.





Компания проводила опрос среди жителей российских городов в возрасте 16-55 лет, участие в нем приняли свыше 7,5 тыс. респондентов.





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