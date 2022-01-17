Новосибирский театральный вуз приобрел здание ДК

Новосибирский государственный театральный институт (НГТИ) купил здание Дома культуры «Энергия» за счет средств областного бюджета, пишет ТАСС.

Как заявили ранее в Минкультуры, новое здание позволит улучшить условия ведения образовательной деятельности, поскольку у обучающихся появится полноценная площадка для выступлений, а также увеличить число студентов с 261 до 300. Кроме этого, вуз сможет открыть новые образовательные программы и приглашать специалистов из-за рубежа для проведения мастер-классов.





Театральный институт в Новосибирске был образован в 2003 году из театрального училища, основанного в 1960 году. В течение многих лет институт арендует здание ДК «Энергия» для проведения репетиций учебных спектаклей и выступлений.





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