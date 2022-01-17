Новосибирский театральный вуз приобрел здание ДК

17.01.2022

Новосибирский театральный вуз приобрел здание ДК

Новосибирский государственный театральный институт (НГТИ) купил здание Дома культуры «Энергия» за счет средств областного бюджета, пишет ТАСС.

Как заявили ранее в Минкультуры, новое здание позволит улучшить условия ведения образовательной деятельности, поскольку у обучающихся появится полноценная площадка для выступлений, а также увеличить число студентов с 261 до 300. Кроме этого, вуз сможет открыть новые образовательные программы и приглашать специалистов из-за рубежа для проведения мастер-классов.

Театральный институт в Новосибирске был образован в 2003 году из театрального училища, основанного в 1960 году. В течение многих лет институт арендует здание ДК «Энергия» для проведения репетиций учебных спектаклей и выступлений.

Фото: Pixabay