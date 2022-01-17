Роспись храма при бывшем приюте Бахрушиных отреставрируют

Работы по восстановлению иконостаса начнутся после сдачи отреставрированного здания в эксплуатацию, передает «Интерфакс».





По оценке специалистов, полная реставрация росписи храма Живоначальной Троицы займет не меньше двух лет. Для выбора организации, которая займется работами, провели конкурс. Победитель создаст 116 икон в классической масленой технике; 40 из них разместят в центральном иконостасе, который является объектом культурного наследия.





Приход разработал проект воссоздания росписей Василия Васнецова и его учеников. Работа стартует после сдачи храма в эксплуатацию. К ней планируют привлечь ведущих экспертов. Сохранившиеся фрагменты детально изучат.





К настоящему моменту тело 4-ярусного иконостаса с резными элементами уже установлено. В начале 2000-х годов в храме обнаружили сохранившуюся роспись лика Спаса Еммануила. Предполагается, что она создана Васнецовым или его учениками.





По словам депутата Госдумы Владимира Ресина, отреставрированный храм сдадут в эксплуатацию до конца марта 2022 года, отмечает издание. Он добавил, что специалисты проделали огромную и тонкую работу.





Комплекс зданий для сиротского приюта создан в 1898-1907 годах на средства промышленников Петра, Александра и Василия Бахрушиных. В него входила домовая церковь, расписанная в русско-византийском стиле. В настоящее время большинство зданий заброшены и не используются.





Ранее сообщалось, что Театр драмы в Рязани закрылся на реконструкцию до осени 2022 года. По сообщению на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте», труппа будет репетировать на Малой сцене и в других помещениях здания, которые уже отремонтировали. Спектакли будут играть в других городских учреждениях. Кроме того, театр планирует много гастролировать, отмечается в сообщении.





Рязанский драмтеатр, построенный в 1961 году, входит в программу реновации культурных объектов в рамках программы «Творческая среда» на 2021-2022 гг. На его ремонт направили почти 140 млн рублей. Первый этап работ завершился в сентябре прошлого года.



